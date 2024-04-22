Алейников Калинник Егорович
Место рождения
Дата рождения29.07.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1895 ст.
Восприемники: крестьянин Евдоким Матвеев Дрожаев, жена крестьянина Елисавета Петрова Корниенкова, девица Стефанида Иванова Алейникова
Бракосочетание
25.02.1918
невесте 20 лет. Поручители: крестьяне Матвей Евдокимов Дрожаев, Евдоким Егоров Алейников, Александр Федоров Салтыков, Давид Ипатьев Ануфриев
Смерть
Неизвестно