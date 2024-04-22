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Алейников Калинник Егорович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

29.07.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1895 ст.

Отец: Алейников Егор Прокофьевич

Мать: Алейникова Ефросинья Петровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Восприемники: крестьянин Евдоким Матвеев Дрожаев, жена крестьянина Елисавета Петрова Корниенкова, девица Стефанида Иванова Алейникова
Бракосочетание
25.02.1918

Жена: Алейникова Таисия Федоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
невесте 20 лет. Поручители: крестьяне Матвей Евдокимов Дрожаев, Евдоким Егоров Алейников, Александр Федоров Салтыков, Давид Ипатьев Ануфриев
Смерть
Неизвестно
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