Алейникова (Салтыкова) Таисия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Бракосочетание
25.02.1918
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
невесте 20 лет. Поручители: крестьяне Матвей Евдокимов Дрожаев, Евдоким Егоров Алейников, Александр Федоров Салтыков, Давид Ипатьев Ануфриев
Смерть
Неизвестно