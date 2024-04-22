Алейникова (Салтыкова) Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейникова (Салтыкова) Таисия Федоровна

Место рождения

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
25.02.1918

Муж: Алейников Калинник Егорович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
невесте 20 лет. Поручители: крестьяне Матвей Евдокимов Дрожаев, Евдоким Егоров Алейников, Александр Федоров Салтыков, Давид Ипатьев Ануфриев
Смерть
Неизвестно
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