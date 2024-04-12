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Ловчиков Матвей Иванович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1898

Отец: Ловчиков Иван Стефанович

Мать: Ловчикова Наталья Адриановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
30.?.1916

Жена: Ловчикова Мария Артемиева

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.09.1918

Дочь: Любовь Матвеевна

Мать ребёнка: Ловчикова Мария Артемиева

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.11.1923

Сын: Ловчиков Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Ловчикова Мария Артемиева

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Арест
22.10.1935
Осуждение
03.09.1936
Осудивший орган: Особое совещание при УНКВД СССР по Челябинской области. Статья: 58-13, 169 ч. 2. Приговор: 5 лет л/св.
Работа или профессия
Неизвестно
ММК, сменный мастер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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