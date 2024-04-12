Ловчиков Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения15.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1898
Бракосочетание
30.?.1916
Рождение ребёнка
16.09.1918
Дочь: Любовь Матвеевна
Мать ребёнка: Ловчикова Мария Артемиева
Рождение ребёнка
26.11.1923
Сын: Ловчиков Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Ловчикова Мария Артемиева
Арест
22.10.1935
Осуждение
03.09.1936
Осудивший орган: Особое совещание при УНКВД СССР по Челябинской области. Статья: 58-13, 169 ч. 2. Приговор: 5 лет л/св.
Работа или профессия
Неизвестно
ММК, сменный мастер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно