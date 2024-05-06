Шибалин Александр Борисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шибалин Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
16.11.2012

Сын: Шибалин Александр Александрович

Мать ребёнка: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
30.04.2013

Дочь: Шибалина Анна Александровна

Мать ребёнка: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.01.2022

Сын: Шибалин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна

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