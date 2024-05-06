Шибалин Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.2012
Сын: Шибалин Александр Александрович
Мать ребёнка: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
30.04.2013
Дочь: Шибалина Анна Александровна
Мать ребёнка: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.01.2022
Сын: Шибалин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна