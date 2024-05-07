Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.2012
Сын: Шибалин Александр Александрович
Отец ребёнка: Шибалин Александр Борисович
Рождение ребёнка
30.04.2013
Дочь: Шибалина Анна Александровна
Отец ребёнка: Шибалин Александр Борисович
Рождение ребёнка
11.01.2022
Сын: Шибалин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шибалин Александр Борисович