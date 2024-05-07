Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна 30.04.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1989

Отец: Жогин Сергей Владимирович

Мать: Жогина (Миштугина) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибалин Александр Борисович

Рождение ребёнка
16.11.2012

Сын: Шибалин Александр Александрович

Отец ребёнка: Шибалин Александр Борисович

Рождение ребёнка
30.04.2013

Дочь: Шибалина Анна Александровна

Отец ребёнка: Шибалин Александр Борисович

Рождение ребёнка
11.01.2022

Сын: Шибалин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шибалин Александр Борисович

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