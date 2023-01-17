Кузьмин Виталий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Виталий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1946

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1969

Дочь: Кузьмина Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Кушнарева Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
05.01.1975

Сын: Кушнарев Вячеслав Витальевич

Мать ребёнка: Кушнарева Валентина Георгиевна

Томск, город Томск, Томская область
Развод
Неизвестно

Жена: Кушнарева Валентина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнарева Валентина Георгиевна

Смерть
1991
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