Кузьмин Виталий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1946
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1969
Дочь: Кузьмина Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Кушнарева Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
05.01.1975
Сын: Кушнарев Вячеслав Витальевич
Мать ребёнка: Кушнарева Валентина Георгиевна
Томск, город Томск, Томская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991