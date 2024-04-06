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Северина Владимир Митрофанович

Место рождения

Украина,Полтавская губерния, м. Хмелово

Дата рождения

19.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1891

Отец: не указан

Мать: Северин Ксения

Рождение ребёнка
24.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Severin (Shtan’Ko) Stepanida Petrivna

Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Скляр (Северин) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Severin (Shtan’Ko) Stepanida Petrivna

Смерть
Неизвестно

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