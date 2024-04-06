Северина Владимир Митрофанович
Место рожденияУкраина,Полтавская губерния, м. Хмелово
Дата рождения19.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1891
Отец: не указан
Мать: Северин Ксения
Рождение ребёнка
24.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Severin (Shtan’Ko) Stepanida Petrivna
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Скляр (Северин) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Severin (Shtan’Ko) Stepanida Petrivna
Смерть
Неизвестно