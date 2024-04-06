Severin (Shtan’Ko) Stepanida Petrivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Severin (Shtan’Ko) Stepanida Petrivna

Место рождения

Khmeliv, Romens\'kyi district, Sums\'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

10.11.1901

Дата смерти

Между 1967 и 1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Северина Владимир Митрофанович

Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Скляр (Северин) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Северина Владимир Митрофанович

Смерть
Между 1967 и 1972

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