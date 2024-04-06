Severin (Shtan’Ko) Stepanida Petrivna
Место рожденияKhmeliv, Romens\'kyi district, Sums\'ka oblast, Ukraine
Дата рождения10.11.1901
Дата смертиМежду 1967 и 1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Северина Владимир Митрофанович
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Скляр (Северин) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Северина Владимир Митрофанович
Смерть
Между 1967 и 1972