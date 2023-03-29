Лёксин Григорий Елисеевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1884 ст.
Отец: Лёксин Елисей Андреев
Мать: Анастасия Дмитриева
Работа или профессия
1923
Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Священник Церкви Рождества Пресвятой Богородицы (1923-1929гг.) Церковь заркыта в 1930г.
Смерть
Неизвестно