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Лёксин Григорий Елисеевич

Место рождения

Малое Нечасово, Колунецкая волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

13.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1884 ст.

Отец: Лёксин Елисей Андреев

Мать: Анастасия Дмитриева

Малое Нечасово, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
1923
Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Священник Церкви Рождества Пресвятой Богородицы (1923-1929гг.) Церковь заркыта в 1930г.
Смерть
Неизвестно

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