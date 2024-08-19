(Ul’Jana) Elena Aleksandrovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1316
Сын: Donskoj Simeone Il Fiero Senën Ivanovič
Отец ребёнка: Kalità Ivan I Danilovič
Рождение ребёнка
30.03.1326
Сын: Donskoj Ivan Ii Ivanovič Il Rosso
Отец ребёнка: Kalità Ivan I Danilovič
Смерть
Неизвестно