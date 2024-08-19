(Ul’Jana) Elena Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ul’Jana) Elena Aleksandrovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1316

Сын: Donskoj Simeone Il Fiero Senën Ivanovič

Отец ребёнка: Kalità Ivan I Danilovič

Рождение ребёнка
30.03.1326

Сын: Donskoj Ivan Ii Ivanovič Il Rosso

Отец ребёнка: Kalità Ivan I Danilovič

Смерть
Неизвестно

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