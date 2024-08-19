Kalità Ivan I Danilovič
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1288
Дата смерти31.03.1340
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1288
Отец: Kalità Daniil Aleksandrovič
Мать: Agrippina L'Vovna
Рождение ребёнка
07.11.1316
Сын: Donskoj Simeone Il Fiero Senën Ivanovič
Мать ребёнка: (Ul’Jana) Elena Aleksandrovna
Рождение ребёнка
30.03.1326
Сын: Donskoj Ivan Ii Ivanovič Il Rosso
Мать ребёнка: (Ul’Jana) Elena Aleksandrovna
Смерть
31.03.1340