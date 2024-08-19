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Kalità Ivan I Danilovič

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1288

Дата смерти

31.03.1340

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1288

Отец: Kalità Daniil Aleksandrovič

Мать: Agrippina L'Vovna

Рождение ребёнка
07.11.1316

Сын: Donskoj Simeone Il Fiero Senën Ivanovič

Мать ребёнка: (Ul’Jana) Elena Aleksandrovna

Рождение ребёнка
30.03.1326

Сын: Donskoj Ivan Ii Ivanovič Il Rosso

Мать ребёнка: (Ul’Jana) Elena Aleksandrovna

Смерть
31.03.1340

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