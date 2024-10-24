Лемишев Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемишев Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

После 06.11.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемишев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1894

Дочь: Демина (Лемишева) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 06.11.1912

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