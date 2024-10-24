Лемишев Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 06.11.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемишев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1894
Дочь: Демина (Лемишева) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 06.11.1912