Колотова (Томилова) Юлия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
26.01.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1897 ст.
Дочь: Колотова Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Колотов Тихон Климентьевич
Рождение ребёнка
05.02.1910 ст.
Отец ребёнка: Колотов Тихон Климентьевич
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.
Дочь: Колотова Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Колотов Тихон Климентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно