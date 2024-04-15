Колотова (Томилова) Юлия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Томилова) Юлия Григорьевна

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
26.01.1896 ст.

Муж: Колотов Тихон Климентьевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1897 ст.

Дочь: Колотова Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Колотов Тихон Климентьевич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1910 ст.

Сын: Колотов Кирилл Тихонович

Отец ребёнка: Колотов Тихон Климентьевич

Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.

Дочь: Колотова Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Колотов Тихон Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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