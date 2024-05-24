Гришанина (Цыганова) Ирина Тимофеева Вычислено 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГришанина (Цыганова) Ирина Тимофеева

Гришанина (Цыганова) Ирина Тимофеева

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
09.11.1858 ст.

Муж: Гришанин Яков Степанов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1862 ст.

Дочь: (Гришанина) Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Гришанин Яков Степанов

Новодевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.04.1870 ст.

Сын: Гришанин Никита Яковлев

Отец ребёнка: Гришанин Яков Степанов

Новодевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.