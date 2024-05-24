Гришанина (Цыганова) Ирина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1858 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1862 ст.
Дочь: (Гришанина) Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Гришанин Яков Степанов
Рождение ребёнка
05.04.1870 ст.
Отец ребёнка: Гришанин Яков Степанов
Смерть
Неизвестно