Галкин Лев Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Лев Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1934

Дата смерти

09.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.1996

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