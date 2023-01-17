Алексей Авраамович
Место рождения
Дата рождения1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Авраамий Васильевич
Мать: Праскевия Андреевна
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Яковлевна
Смерть
Неизвестно