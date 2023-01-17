Алексей Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Авраамович

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Место рождения

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Авраамий Васильевич

Мать: Праскевия Андреевна

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Анастасия Яковлевна

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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