Праскевия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Андрей Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Минодора Авраамовна
Отец ребёнка: Авраамий Васильевич
Рождение ребёнка
1749 ст.
Сын: Алексей Авраамович
Отец ребёнка: Авраамий Васильевич
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Нимфодора Авраамовна
Отец ребёнка: Авраамий Васильевич
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Анна Авраамовна
Отец ребёнка: Авраамий Васильевич
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Анна Авраамовна
Отец ребёнка: Авраамий Васильевич
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Марина Авраамовна
Отец ребёнка: Авраамий Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Василий Авраамович
Отец ребёнка: Авраамий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авраамий Васильевич
Смерть
Неизвестно