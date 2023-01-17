Праскевия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскевия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Андрей Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Минодора Авраамовна

Отец ребёнка: Авраамий Васильевич

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Алексей Авраамович

Отец ребёнка: Авраамий Васильевич

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Нимфодора Авраамовна

Отец ребёнка: Авраамий Васильевич

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Анна Авраамовна

Отец ребёнка: Авраамий Васильевич

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Анна Авраамовна

Отец ребёнка: Авраамий Васильевич

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Марина Авраамовна

Отец ребёнка: Авраамий Васильевич

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Василий Авраамович

Отец ребёнка: Авраамий Васильевич

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраамий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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