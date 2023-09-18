Добролюбова (Полякова) Вера Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Поляков Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1868
Сын: Добролюбов Федор Владимирович
Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
18.04.1870
Сын: Добролюбов Егор Владимирович
Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1883
Сын: Добролюбов Петр Владимирович
Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1885
Сын: Добролюбов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
22.03.1887
Сын: Добролюбов Степан Владимирович
Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович
Смерть
Неизвестно