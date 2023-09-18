Добролюбова (Полякова) Вера Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбова (Полякова) Вера Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Поляков Давид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добролюбов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
20.04.1868

Сын: Добролюбов Федор Владимирович

Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович

Белгаза, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.04.1870

Сын: Добролюбов Егор Владимирович

Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович

Белгаза, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1883

Сын: Добролюбов Петр Владимирович

Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович

Белгаза, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.11.1885

Сын: Добролюбов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович

Белгаза, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.03.1887

Сын: Добролюбов Степан Владимирович

Отец ребёнка: Добролюбов Владимир Федорович

Белгаза, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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