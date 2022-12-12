село Белгаза, село Белгаза, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Белгаза

Екатериновский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
477Белгаза (Маматовка, Козмодемьянское), с. вл.при р. Белгазе.371856241255Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Галаховская волость
127. Белгаза (Маматовка), село бывшее владельческое, при речке Белгазе, дворов 69, жителей 437, церковь православная, 3 лавки, ветряная мельница, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Екатериновский район
44468Белгазасело51°50'с.ш.44°30'в.д.M-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Екатериновский муниципальный район, Галаховское сельское поселение
63616428111с Белгазасело
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