Нецветаева Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич
Селища Новые
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шарова Мария (Марфа Васильевна)
Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич
Селища Новые
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
15.02.1840
Отец ребёнка: Нецветаев Василий Яковлевич
Селища Новые
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно