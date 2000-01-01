Нецветаев Василий Яковлевич
Место рожденияСелища Новые
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Нецветаев Яков Иванович
Мать: не указана
Селища Новые
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Нецветаева Мария Прокопьевна
Селища Новые
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шарова Мария (Марфа Васильевна)
Мать ребёнка: Нецветаева Мария Прокопьевна
Селища Новые
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
15.02.1840
Мать ребёнка: Нецветаева Мария Прокопьевна
Селища Новые
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно