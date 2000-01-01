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Нецветаев Василий Яковлевич

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Место рождения

Селища Новые

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Нецветаев Яков Иванович

Мать: не указана

Селища Новые
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Нецветаева Мария Прокопьевна

Селища Новые
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шарова Мария (Марфа Васильевна)

Мать ребёнка: Нецветаева Мария Прокопьевна

Селища Новые
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
15.02.1840

Сын: Нецветаев Лев Васильевич

Мать ребёнка: Нецветаева Мария Прокопьевна

Селища Новые
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нецветаева Мария Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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