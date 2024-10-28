Балыбердин Леонтий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалыбердин Леонтий Алексеев

Балыбердин Леонтий Алексеев

Место рождения

Алексея Балыбердина

Дата рождения

1797

Дата смерти

02.07.1865

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Балыбердин Алексей Ипатьев

Мать: Балыбердина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балыбердина Анастасия Емельянова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Балыбердин Василий Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Балыбердин Алексей Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Балыбердин Федор Леонтьев

Мать ребёнка: Балыбердина Анастасия Емельянова

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балыбердина Анастасия Емельянова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Балыбердин Павел Леонтьев

Мать ребёнка: Балыбердина Анастасия Емельянова

Смерть
02.07.1865

Мы используем куки для улучшения работы сайта.