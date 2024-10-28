Балыбердин Леонтий Алексеев
Место рожденияАлексея Балыбердина
Дата рождения1797
Дата смерти02.07.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Балыбердин Алексей Ипатьев
Мать: Балыбердина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Балыбердин Василий Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Балыбердин Алексей Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Балыбердин Федор Леонтьев
Мать ребёнка: Балыбердина Анастасия Емельянова
Рождение ребёнка
1841
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балыбердина Анастасия Емельянова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Балыбердин Павел Леонтьев
Мать ребёнка: Балыбердина Анастасия Емельянова
Смерть
02.07.1865