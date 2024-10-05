Жуков Максим Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1993
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 13.10.1993 по 1996
Место жительства
С 1996 по 2019
Староюрьево, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 2019
Бракосочетание
23.08.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Тамбов, Россия
Рождение ребёнка
23.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности