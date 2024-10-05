Жуков Максим Андреевич 13.10.1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жуков Максим Андреевич

Место рождения

Новоюрьево, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.10.1993

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новоюрьево, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 13.10.1993 по 1996
Новоюрьево, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1996 по 2019
Староюрьево, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 2019
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
23.08.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Тамбов, Россия
Рождение ребёнка
23.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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