Купче (Демьяненко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купче (Демьяненко) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Демьяненко Петр

Мать: Демьяненко (Воронова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2015
Москва, город федерального значения Москва

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