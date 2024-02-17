Артисевич Николай Михайлович
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Дата рождения17.05.1939
Дата смерти09.09.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1939
Отец: Артисевич Михаил Корнеевич
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Митрофановна
Смерть
09.09.1989
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Похороны
Неизвестно
Вышестеблиевская