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Артисевич Николай Михайлович

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская

Дата рождения

17.05.1939

Дата смерти

09.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1939

Отец: Артисевич Михаил Корнеевич

Мать: не указана

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Митрофановна

Смерть
09.09.1989
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Вышестеблиевская
Похороны
Неизвестно
Вышестеблиевская
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