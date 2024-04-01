Алексеева Екатерина Афиногеновна (Афанасьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
06.01.1824
м. 24 ж. 17 Новокрещенный из киргиз
Рождение ребёнка
Около 1827
Рождение ребёнка
06.06.1829
Сын: Алексеев Федор Михайлович
Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич
Новокрещенский сын
Рождение ребёнка
07.10.1830
Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич
Рождение ребёнка
27.05.1832
Рождение ребёнка
02.06.1835
Дочь: (Алексеева) Анна Новокр. Дочь Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич
Новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
25.08.1839
Рождение ребёнка
09.10.1842
Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич
Мещанский сын, мать Екатерина Афанасьева
Рождение ребёнка
21.09.1844
Дочь: (Алексеева) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич
мещанская дочь, мать Екатерина Афанасьева
Рождение ребёнка
20.10.1848
Сын: Алексеев Дмитрий Мещанский Сын, Казак Р. Камышлово Михайлович
Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич
Мещанский сын
Смерть
Неизвестно