Алексеева Екатерина Афиногеновна (Афанасьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Екатерина Афиногеновна (Афанасьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: (Прокопьева) Фекла Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексеева) Екатерина Мещанская Дочь Михайлова

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейтарова (Алексеева?) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексеева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Бракосочетание
06.01.1824

Муж: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

м. 24 ж. 17 Новокрещенный из киргиз
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Бутакова (Алексеева) Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Рождение ребёнка
06.06.1829

Сын: Алексеев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Новокрещенский сын
Рождение ребёнка
07.10.1830

Сын: Алексеев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Рождение ребёнка
27.05.1832

Дочь: Алексеева 1, Кочурова 2 (Алексеева) Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Рождение ребёнка
02.06.1835

Дочь: (Алексеева) Анна Новокр. Дочь Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
25.08.1839

Дочь: (Алексеева) Анфиса Мещанская Дочь Михайлова

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Рождение ребёнка
09.10.1842

Сын: Алексеев Яков Михайлов

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Мещанский сын, мать Екатерина Афанасьева
Рождение ребёнка
21.09.1844

Дочь: (Алексеева) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

мещанская дочь, мать Екатерина Афанасьева
Рождение ребёнка
20.10.1848

Сын: Алексеев Дмитрий Мещанский Сын, Казак Р. Камышлово Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил (Новокр) Казак-Мещанин? Алексеевич

Мещанский сын
Смерть
Неизвестно

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