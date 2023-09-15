Корнеев Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Дмитрий Петрович

Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.10.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно

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