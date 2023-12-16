Шадрина (Щетинкина) Елена Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Нина Игнатьевна
Отец ребёнка: Шадрин Игнатий Иванович
Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область