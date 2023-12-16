Шадрина (Щетинкина) Елена Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Щетинкина) Елена Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Щетинко Самойл Матвеевич

Мать: Щетинко Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Нина Игнатьевна

Отец ребёнка: Шадрин Игнатий Иванович

Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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