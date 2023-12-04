Щетинко Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинко Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

26.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Меряшина Дарья Ивановна?

Отец ребёнка: Щетинко Самойл Матвеевич

Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Ноздрачева Фиона Самойловна

Отец ребёнка: Щетинко Самойл Матвеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Щетинкин Степан Самойлович

Отец ребёнка: Щетинко Самойл Матвеевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шадрина Елена Самойловна

Отец ребёнка: Щетинко Самойл Матвеевич

Смерть
26.11.1949
Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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