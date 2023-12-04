Щетинко Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти26.11.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Меряшина Дарья Ивановна?
Отец ребёнка: Щетинко Самойл Матвеевич
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Ноздрачева Фиона Самойловна
Отец ребёнка: Щетинко Самойл Матвеевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Щетинкин Степан Самойлович
Отец ребёнка: Щетинко Самойл Матвеевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шадрина Елена Самойловна
Отец ребёнка: Щетинко Самойл Матвеевич
Смерть
26.11.1949
Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край