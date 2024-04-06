Руденок (Дроздова) Мария Ивановна
Место рожденияБудище, Черниговская губерния, Россия
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1886
Муж: Руденок Фома Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1893
Сын: Руденок Иван Фомин
Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: (Руденок) Татьяна Фомина
Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов
Рождение ребёнка
15.12.1899
Сын: Руденок Павел Фомич
Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов
Рождение ребёнка
27.11.1900
Дочь: (Руденок) Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов
Рождение ребёнка
24.07.1903
Дочь: Штаненко (Руденок) Анна Фоминична
Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1906
Дочь: (Руденок) Прасковья Фоминична
Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов
Смерть
Неизвестно