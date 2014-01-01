Филиппов Константин Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полянская Регина Викторовна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно