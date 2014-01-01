Филиппов Константин Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Константин Филиппович

Филиппов Константин Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полянская Регина Викторовна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Регина Викторовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close