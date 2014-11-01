Полянская (Полянская) Регина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Константин Филиппович
Смерть
?.11.2014
Похороны
Неизвестно