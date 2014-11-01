Полянская (Полянская) Регина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Полянская) Регина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.2014

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полянский Виктор Иванович

Мать: Полянская (Букина) Екатерина Моисевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Константин Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Константин Филиппович

Смерть
?.11.2014
Похороны
Неизвестно

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