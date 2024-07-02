Михайлова-Крицкая (Марченко) Параскева Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова-Крицкая (Марченко) Параскева Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Марченко Кондрат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
14.10.1888

Сын: Михайлов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
26.03.1890

Сын: Михайлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
14.08.1891

Дочь: Михайлова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
04.09.1893

Дочь: Михайлова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Михайлов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Михайлов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
26.03.1899

Дочь: Михайлова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Михайлов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
19.02.1903

Дочь: Михайлова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
28.12.1904

Дочь: Михайлова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: Михайлова Юлиана Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Михайлов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович

Смерть
Неизвестно

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