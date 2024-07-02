Михайлова-Крицкая (Марченко) Параскева Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Марченко Кондрат
Мать: не указана
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Дочь: Михайлова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Дочь: Михайлова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Сын: Михайлов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Сын: Михайлов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Дочь: Михайлова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Дочь: Михайлова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Дочь: Михайлова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Дочь: Михайлова Юлиана Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович
Сын: Михайлов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Константинович