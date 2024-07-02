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Михайлов Андрей Иванович

Место рождения

Лебедин, Сумська область

Дата рождения

14.10.1888

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888

Отец: Михайлов Иван Константинович

Мать: Михайлова-Крицкая (Марченко) Параскева Кондратьева

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
19.03.1911

Дочь: Михайлова Валентина Андреева

Мать ребёнка: Фомишенко-Сипотенко Анна Ивановна

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
29.11.1912

Дочь: Михайлова-Иванцевич Леонила Андреева

Мать ребёнка: Фомишенко-Сипотенко Анна Ивановна

Путивль, Сумська область
Смерть
1918

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