Михайлов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1888
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888
Рождение ребёнка
19.03.1911
Дочь: Михайлова Валентина Андреева
Мать ребёнка: Фомишенко-Сипотенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1912
Дочь: Михайлова-Иванцевич Леонила Андреева
Мать ребёнка: Фомишенко-Сипотенко Анна Ивановна
Путивль, Сумська область
Смерть
1918