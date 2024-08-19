Hakkarainen Pentti — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hakkarainen Pentti

Место рождения

Kaavi

Дата рождения

18.07.1941

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1941

Отец: Hakkarainen Reino

Мать: Hakkarainen (Miettinen) Hilda Alina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hakkarainen (Kaukorinne) Anja Kyllikki

Рождение ребёнка
13.06.1961

Сын: Hakkarainen Harri Pekka

Мать ребёнка: Hakkarainen (Kaukorinne) Anja Kyllikki

Рождение ребёнка
11.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hakkarainen (Kaukorinne) Anja Kyllikki

Смерть
2022
Похороны
Неизвестно

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