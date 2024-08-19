Hakkarainen Pentti
Место рожденияKaavi
Дата рождения18.07.1941
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1961
Мать ребёнка: Hakkarainen (Kaukorinne) Anja Kyllikki
Рождение ребёнка
11.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hakkarainen (Kaukorinne) Anja Kyllikki
Смерть
2022
Похороны
Неизвестно