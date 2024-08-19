Hakkarainen (Kaukorinne) Anja Kyllikki — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hakkarainen (Kaukorinne) Anja Kyllikki

Место рождения

Outokumpu

Дата рождения

09.11.1940

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1940

Отец: Kaukorinne Uuno Johannes

Мать: Kaukorinne (Tuomela Kräkin) Olga (Oili) Ivanova Ольга Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hakkarainen Pentti

Рождение ребёнка
13.06.1961

Сын: Hakkarainen Harri Pekka

Отец ребёнка: Hakkarainen Pentti

Рождение ребёнка
11.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hakkarainen Pentti

Смерть
2020
Похороны
Неизвестно

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