Hakkarainen (Kaukorinne) Anja Kyllikki
Место рожденияOutokumpu
Дата рождения09.11.1940
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Hakkarainen Pentti
Рождение ребёнка
13.06.1961
Отец ребёнка: Hakkarainen Pentti
Рождение ребёнка
11.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hakkarainen Pentti
Смерть
2020
Похороны
Неизвестно