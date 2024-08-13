Побежимова Пелагея Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Побежимова) Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Побежимов Яков Акимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Побежимов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Побежимов Яков Акимович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Побежимов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Побежимов Яков Акимович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Побежимов Яков Акимович