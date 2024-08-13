Побежимова Пелагея Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побежимова Пелагея Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Побежимова) Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Побежимов Яков Акимович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Побежимов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Побежимов Яков Акимович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Побежимов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Побежимов Яков Акимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Побежимов Увар Яковлевич

Отец ребёнка: Побежимов Яков Акимович

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