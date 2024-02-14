Федосова (Курлаева) Аксинья Алексеевна
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти26.02.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович
Бракосочетание
17.10.1912
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: (Федосова) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
07.01.1923
Дочь: (Федосова) Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович
Смерть
26.02.1932
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно