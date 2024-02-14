Федосова (Курлаева) Аксинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Курлаева) Аксинья Алексеевна

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

26.02.1932

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Курлаев Алексей Иванович

Мать: Курлаева (Федосова) Домна (Домника) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Бракосочетание
17.10.1912

Муж: Федосов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: (Федосова) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Федосов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
07.01.1923

Дочь: (Федосова) Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Никифор Федорович

Смерть
26.02.1932
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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