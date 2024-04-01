Харитонов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Харитонов Карп Крест. Д. Красного Яру, Красноярск. Вол. Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Поликарп Крест. Д. Красного Яру, Красноярск. Вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Емельян Крест. Д. Красного Яру, Красноярск. Вол.
Смерть
Неизвестно