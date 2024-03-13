Сенокосов Андрей Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сенокосов Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенокосов Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенокосов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
15.07.1935
Дочь: Семёнова (Сенокосова) Галина Андреевна
Мать ребёнка: Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна
Старые Чемоданы, Шкловский район, Могилёвская область