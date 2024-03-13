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Сенокосов Андрей Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенокосов Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенокосов Александр (Олесь) Андреевич

Мать ребёнка: Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенокосов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенокосов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
15.07.1935

Дочь: Семёнова (Сенокосова) Галина Андреевна

Мать ребёнка: Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна

Старые Чемоданы, Шкловский район, Могилёвская область

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