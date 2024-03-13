Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенокосов Александр (Олесь) Андреевич

Отец ребёнка: Сенокосов Андрей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенокосов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Сенокосов Андрей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенокосов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Сенокосов Андрей Фомич

Рождение ребёнка
15.07.1935

Дочь: Семёнова (Сенокосова) Галина Андреевна

Отец ребёнка: Сенокосов Андрей Фомич

Старые Чемоданы, Шкловский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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