Сенокосова (Секацкая) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенокосов Александр (Олесь) Андреевич
Отец ребёнка: Сенокосов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенокосов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Сенокосов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенокосов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Сенокосов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
15.07.1935
Дочь: Семёнова (Сенокосова) Галина Андреевна
Отец ребёнка: Сенокосов Андрей Фомич
Старые Чемоданы, Шкловский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно