Дубровина (Блохина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блохин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровин Михаил
Рождение ребёнка
02.11.1973
Дочь: Полякова (Блохина) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Блохин Константин
Рождение ребёнка
18.06.1980
Сын: Блохин Максим Константинович
Отец ребёнка: Блохин Константин
Рождение ребёнка
16.08.1991
Сын: Дубровин Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Дубровин Михаил