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Дубровина (Блохина) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1953

Отец: Болдырев Александр Пантелеевич

Мать: Богомолова Зинавея Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Михаил

Рождение ребёнка
02.11.1973

Дочь: Полякова (Блохина) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Блохин Константин

Рождение ребёнка
18.06.1980

Сын: Блохин Максим Константинович

Отец ребёнка: Блохин Константин

Рождение ребёнка
16.08.1991

Сын: Дубровин Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Дубровин Михаил

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