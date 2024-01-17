Блохин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина (Блохина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1973

Дочь: Полякова (Блохина) Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Дубровина (Блохина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
18.06.1980

Сын: Блохин Максим Константинович

Мать ребёнка: Дубровина (Блохина) Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно

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