Блохин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1973
Дочь: Полякова (Блохина) Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Дубровина (Блохина) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
18.06.1980
Сын: Блохин Максим Константинович
Мать ребёнка: Дубровина (Блохина) Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно