Игошкин Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошкин Филимон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Игошкин Федор Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1918

Сын: Игошкин Александр Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1923

Сын: Игошкин Николай Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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