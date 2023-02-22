Игошкин Филимон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Игошкин Федор Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1918
Сын: Игошкин Александр Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1923
Сын: Игошкин Николай Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно