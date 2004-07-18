Игошкин Николай Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошкин Николай Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1923

Дата смерти

18.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1923

Отец: Игошкин Филимон

Мать: не указана

Смерть
18.07.2004
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