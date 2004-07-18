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Игошкин Николай Филимонович
Игошкин Николай Филимонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1923
Дата смерти
18.07.2004
Пол
Мужской
Отец
Игошкин Филимон
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1923
Отец:
Игошкин Филимон
Мать: не указана
Смерть
18.07.2004
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