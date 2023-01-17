Курочкина (Корочкина) Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Корочкина) Марья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

С 1867 по 1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1835 по 1837 ст.

Сын: Курочкин Илья Николаевич

Отец ребёнка: Корочкин Николай Тимофеевич

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Богородицерождественская (Алатырь)
Бракосочетание
До 1835 ст.

Муж: Корочкин Николай Тимофеевич

Смерть
С 1867 по 1868 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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