Курочкина (Корочкина) Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиС 1867 по 1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1835 по 1837 ст.
Отец ребёнка: Корочкин Николай Тимофеевич
ц. Богородицерождественская (Алатырь)
Бракосочетание
До 1835 ст.
Смерть
С 1867 по 1868 ст.