Асоскова (Плаксина) Матрона Кузьминична Между 1824 и 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асоскова (Плаксина) Матрона Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1824 и 1828

Дата смерти

10.12.1874

Пол

Женский

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Рождение
Между 1824 и 1828

Отец: Плаксин Кузьма Павлович

Мать: Плаксина Екатерина Александровна

Бракосочетание
19.10.1845

Муж: Асосков Петр Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1855

Дочь: Козлова (Асоскова) Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Асосков Петр Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1858

Сын: Асосков Максим Петрович

Отец ребёнка: Асосков Петр Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1860

Дочь: Ложкина (Асоскова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Асосков Петр Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1863

Дочь: Асоскова (Асоскова) Фекла Петровна

Отец ребёнка: Асосков Петр Фомич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.12.1874
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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