Асоскова (Плаксина) Матрона Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1824 и 1828
Дата смерти10.12.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1828
Бракосочетание
19.10.1845
Муж: Асосков Петр Фомич
Рождение ребёнка
29.12.1855
Дочь: Козлова (Асоскова) Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Асосков Петр Фомич
Рождение ребёнка
05.08.1858
Отец ребёнка: Асосков Петр Фомич
Рождение ребёнка
06.02.1860
Дочь: Ложкина (Асоскова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Асосков Петр Фомич
Рождение ребёнка
23.09.1863
Дочь: Асоскова (Асоскова) Фекла Петровна
Отец ребёнка: Асосков Петр Фомич
Смерть
10.12.1874