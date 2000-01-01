Мартюков Семен Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Дамиан Лазарев
Мать: Ксения Иудина
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Мартюкова Ксения Степановна
д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мартюков Никита Семенович
Мать ребёнка: Мартюкова Ксения Степановна
д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мартюкова Ксения Степановна
д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно