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Мартюков Семен Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дамиан Лазарев

Мать: Ксения Иудина

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мартюков Петр Семенович

Мать ребёнка: Мартюкова Ксения Степановна

д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мартюков Никита Семенович

Мать ребёнка: Мартюкова Ксения Степановна

д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартюков Федор Семенович

Мать ребёнка: Мартюкова Ксения Степановна

д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартюкова Ксения Степановна

Смерть
Неизвестно
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