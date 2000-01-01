Мартюкова Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартюкова Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мартюков Петр Семенович

Отец ребёнка: Мартюков Семен Дементьевич

д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мартюков Никита Семенович

Отец ребёнка: Мартюков Семен Дементьевич

д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартюков Федор Семенович

Отец ребёнка: Мартюков Семен Дементьевич

д. Любовино Каширского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартюков Семен Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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