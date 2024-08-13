Ершова (Ершова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ершова) Агафья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1862

Дочь: Милованова (Ершова) Анна Логгиновна

Отец ребёнка: Ершов Логгин Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.09.1865

Дочь: (Ершова) Фекла Логгиновна

Отец ребёнка: Ершов Логгин Тимофеевич

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